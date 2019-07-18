Суд аннулировал фиктивный брак петербурженки и мигранта

Брак петербурженки и мигранта признали недействительным. С иском в Красносельский районный суд обратилась прокуратура.

Суд установил, что в октябре 2018 года жительница Петербурга зарегистрировала брак с иностранным гражданином. При этом супруги вместе не жили и общих детей не воспитывали.

Брак, как отмечает прокуратура, был создан без намерения создать семью. Пожениться петербурженка и мигрант решили для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в России.

Вместе с браком суд аннулировал разрешение на проживание мигранта в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 41-летнюю жительницу Петербурга судят за регистрацию мигрантов. Женщина, по версии следствия, фиктивно поставила на учет в своей квартире на улице Червонного Казачества десять уроженцев Таджикистана. Точное местонахождение мигрантов неизвестно.