Суд аннулировал фиктивный брак петербурженки и мигранта

Петербурженка фиктивно вышла замуж. Фото: pixabay.com
Петербурженка фиктивно вышла замуж. Фото: pixabay.com

Брак петербурженки и мигранта признали недействительным. С иском в Красносельский районный суд обратилась прокуратура.

Суд установил, что в октябре 2018 года жительница Петербурга зарегистрировала брак с иностранным гражданином. При этом супруги вместе не жили и общих детей не воспитывали.

Брак, как отмечает прокуратура, был создан без намерения создать семью. Пожениться петербурженка и мигрант решили для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в России.

Вместе с браком суд аннулировал разрешение на проживание мигранта в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 41-летнюю жительницу Петербурга судят за регистрацию мигрантов. Женщина, по версии следствия, фиктивно поставила на учет в своей квартире на улице Червонного Казачества десять уроженцев Таджикистана. Точное местонахождение мигрантов неизвестно.

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