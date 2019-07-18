В Петербурге задержан совладелец мусоросжигательной компании «Белый Трест»

Суд арестовал подозреваемого в крупном мошенничестве бизнесмена Александра Сулягина. 18 июля Василеостровский районный суд арестовал совладельца мусоросжигательной компании «Белый Трест» Александра Сулягина, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Его заключение продлится до 3 сентября текущего года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, гендиректор компании по уничтожению медицинских отходов осуществлял мошенничество при работе на контрактах с государственными учреждениями.

Компания занимается сжиганием медотходов в Тосненском районе Ленобласти. Раннее организацию неоднократно обвиняли в грубых нарушениях правил утилизации медицинских отходов и несоблюдению законов по охране окружающей среды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд продлил арест Оганесяна до 2020 года. Оганесян просил изменить меру пресечения на домашний арест, но просьба осталась без удовлетворения.