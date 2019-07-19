В Невском районе в жестком массовом ДТП пострадали люди

В аварии пострадало несколько человек, но насколько сильно - непонятно. Фото: https://vk.com/spb_today
В аварии пострадало несколько человек, но насколько сильно - непонятно. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия уже выехали кареты скорой помощи.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что дорогу не смогли поделить маршрутка, такси и синий «Форд». Столкновение произошло в Невском районе на проспекте Солидарности. На видео, которое выложили в сеть, видно, как сильно помята одна из машин. Люди в комментариях уверяют, что видели несколько человек, у которых шла кровь.

«Жесть, пассажир весь в крови…»,

— пишет один из пользователей.

Петербуржцы также отметили, что это – не первое ДТП в Невском районе, что настораживает. Некоторые заверили, что недалеко от массовой аварии случилась еще одна, но пока ни фотографий, ни других подробностей нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что три девушки заманили таксиста в квартиру в Купчино, где его избили.

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