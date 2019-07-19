На углу Индустриального и Революции образовался затор из-за сломанного светофора

Сейчас на место прибыл регулировщик, но это не сильно спасает ситуацию.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. На происходящее жалуются автолюбители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Один из пользователей выложил фотографию, на которой видно, что в пробке стоят десятки машин. Он уточнил, что затор образовался в Красногвардейском районе на углу Индустриального проспекта и шоссе Революции. Люди уверяют, что все случилось из-за сломанного светофора, который перестал работать еще в четверг вечером – его до сих пор не починили.

Экстренные службы уже уведомлены о неисправности, сейчас машинистам помогает регулировщик. Тем не менее, «Яндекс. Пробки» показывает, что пробка все еще портит жизнь петербуржцам. На ситуацию на дорогах также влияет погода – с самого утра в Санкт-Петербурге идет дождь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пробка на выезде из Кудрово грозит остаться до пуска трамвая.