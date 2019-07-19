Восемь пострадавших: что произошло с Boeing в Шереметьево

Один человек до сих пор в больнице. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Один человек до сих пор в больнице. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Специалисты назвали основную версию случившегося.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Подробностями инцидента делятся РИА Новости. Все произошло в эту пятницу на борту Boeing 747 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind). По некоторым данным, в салоне случилось задымление, из-за чего всех пассажиров и экипаж эвакуировали из самолета еще до взлета.

В авиакомпании уверяют, что причиной стал не дым, а подозрительный запах, о чем сообщалось на официальном сайте, передает ТАСС. На данный момент информация удалена. «Комсомольская правда» поделилась видеороликом одного из очевидцев, на котором виден дым. Сам россиянин рассказывает, что «салон резко задымился», это стало причиной паники, но пилот, по его словам, вовремя отреагировал.

Росавиация также назвала причиной эвакуации «задымление».

«При осмотре воздушного судна, открытого огня не обнаружено»,

— говорится на сайте надзорного ведомства.

В результате пострадали восемь человек, все 187 человек покинули самолет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиры Boeing в Шереметьево пострадали во время эвакуации из-за задымления.