Пассажиры Boeing в Шереметьево пострадали во время эвакуации из-за задымления

В МЧС сообщили, что возгорание не обнаружили, а информация о задымлении не подтвердилась. Фото: pixabay

В МЧС сообщили, что возгорание не обнаружили, а информация о задымлении не подтвердилась. Фото: pixabay

Самолет Boeing 747 авиакомпании «Северный ветер» прекратил взлет из аэропорта Москвы Шереметьево в Ереван по причине сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, восемь человек пострадали. Всего на борту находились 187 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Все эвакуированные пассажиры доставлены в здание терминала F аэропорта Шереметьево. Для вылета в Ереван готовится дополнительный самолет.

В МЧС сообщили, что возгорание не обнаружили, а информация о задымлении не подтвердилась.

В последнее время подобные инциденты в Шереметьево случаются все чаще. 16 июля в Шереметьево совершил вынужденную посадку лайнер, направляющийся в Милан, на борту отказала система кондиционирования. 30 мая пассажирский самолет, летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за срабатывания на борту пожарной сигнализации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково частный самолет приземлился лишь со второй попытки.