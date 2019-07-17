В Пулково частный самолет приземлился лишь со второй попытки

Подобная ситуация, когда самолет уходит на второй круг из-за возникшего препятствия, является штатной. Фото: pixabay

Подобная ситуация, когда самолет уходит на второй круг из-за возникшего препятствия, является штатной. Фото: pixabay

Пассажирский самолет Cessna 680 не смог приземлиться в аэропорту Пулково с первой попытки. Ему помешала птица на взлетно-посадочной полосе.

Бизнес-джет Cessna 680A, летевший из Франции, приземлился в воздушной гавани Петербурга со второй попытки. В первый раз пилоты не смогли завершить посадку по причине того, что самолет, будучи уже на полосе, вновь набрал высоту и пошел на второй круг. Виной повторной попытки посадки стала птица, замеченная пилотами на взлетно-посадочной полосе.

В пресс-службе Пулково объяснили, что подобная ситуация, когда самолет уходит на второй круг из-за возникшего препятствия, является штатной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Чечне самолет упал на жилой дом. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Самолет разрушил полдома, врезавшись в здание правым крылом и носом. По данным спасателей, пилот отделался сломанной ключицей. К счастью, ничего не загорелось.