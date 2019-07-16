В Чечне самолет упал на жилой дом

В Чечне на частный жилой дом свалился легкомоторный самолет. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Около 8 часов утра в МЧС поступило сообщение о падении самолета на жилой дом в Новощедринской станице Шелковского района. К счастью, ничего не загорелось. По предварительной информации МЧС, пострадали четыре человека. Самолет разрушил полдома, врезавшись в здание правым крылом и носом. По данным спасателей, пилот отделался сломанной ключицей. Все жильцы дома доставлены в больницу в шоковом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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