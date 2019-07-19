Неизвестные избили 78-летнего дедушку и похитили 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге в пятницу, 18 июля, в отделение полиции Сланцевого районе обратился пенсионер 1949 года рождения.

Он рассказал сотрудникам полиции, что с его знакомым 1941 года рождения случилась беда. По словам потерпевшего, 17 июля к нему в квартиру проникли двое злоумышленников, выломав входную дверь.

Затем они применили к пенсионеру физическую силу и совершили хищение из сейфа 700 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения преступления они скрылись в неизвестном направлении. Пенсионер был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как удовлетворительно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерка похоронила дочь в кустах на Пискаревке из-за отсутствия денег.