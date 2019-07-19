Пенсионерка похоронила дочь в кустах на Пискаревке из-за отсутствия денег

Фото: Балтфото/Андрей Пронин
Фото: Балтфото/Андрей Пронин

Тело, завернутое в простыню, принадлежало 49-летней петербурженке.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах. Уточняется, что все случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга. Труп нашли у дома 13/3 по Меншиковскому проспекту рано утром. В ходе расследования удалось посмотреть записи с камер видеонаблюдения – выяснилось, что тело в кустах спрятала пожилая женщина. Пенсионерка тащила труп от дома номер 74 по проспекту Непокоренных, ее уже удалось допросить. Петербурженка рассказала, что ее дочь скончалась по естественным причинам еще несколько дней назад. У пенсионерки не было средств, чтобы похоронить умершую, а трупный запах заставил избавиться от тела.

На трупе 49-летней женщины не нашли признаков насильственной смерти. Сотрудникам полиции предстоит разобраться в инциденте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что три девушки заманили таксиста в квартиру в Купчино, где его избили.

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