На Хошимина петербуржец во время ссоры выстрелил в голову знакомому

Словами конфликт решить не удалось, поэтому ночью в городе прогремело сразу несколько выстрелов.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Все случилось в ночь с четверга на пятницу в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Участниками ночной перепалки стали два мужчины – они выясняли отношения и в какой-то момент один из них решил, что от слов толку мало. Петербуржец набросился на приятеля с кулаками, но тот не хотел драться и достал пистолет.

На улице Хошимина прогремело два выстрела – первый был предупредительным и угодил драчуну в руку, а второй – в голову. После стрелявший скрылся с места происшествия, а местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Что стало причиной для ссоры – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти неизвестный стрелял в людей в лодке.