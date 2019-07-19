Петербуржца, метнувшего бутылку шампанского в прохожего год назад, наконец задержали

Подозреваемого отпустили под подписку о не выезде. Фото: Pixabay

Подозреваемого отпустили под подписку о не выезде. Фото: Pixabay

Его необдуманный поступок стал причиной госпитализации местного жителя, который получил серьезные травмы.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского районе Санкт-Петербурга рассказали Gazeta.SPb о том, что спустя год они смогли найти мужчину, подозреваемого в выброшенной из окна бутылке. Тара прилетела на голову прохожему, который был доставлен после празднования Дня России в больницу. У него диагностировали перелом теменной кости и открытую черепно-мозговую травму.

На обвиняемого завели уголовное дело, полицейские считают, что он умышленно причинил вред здоровью незнакомца из-за «хулиганских побуждений». Подозреваемого сейчас отпустили под подписку о невыезде, передает ИА «Журналистские расследования».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Хошимина петербуржец во время ссоры выстрелил в голову знакомому.