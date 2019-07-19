В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Фото: Pixabay
Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Фото: Pixabay

Он отправится в СИЗО, где будет находиться до 15 сентября.

Сотрудника Росгвардии арестовал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга еще в четверг. Он стал вторым обвиняемым по делу о подброшенных наркотиках – сослуживец Александр Бойков уже находится в СИЗО, где дожидается теперь Никиту Лаврентьева. По предварительным данным, мужчины по предварительному сговору решили подкинуть наркотические средства 16-летнему школьнику.

После они потребовали у парня 300 тысяч рублей – примерно половину он отдал сразу, а вторую часть пообещал отдать позже. На встрече росгвардейцев поджидали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четырех полицейских уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова. Его задержали на улице 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что вещества ему подбросили полицейские.

наркотики росгвардия
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