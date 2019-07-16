Четырех полицейских уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова

В Москве четырех полицейских уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова. Они работали в УВД Западного административного округа.

Решение об увольнении было принято по итогам служебной проверки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Напомним, Ивана Голунова задержали на улице 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что вещества ему подбросили полицейские. Дело было прекращено 11 июля в связи с недоказанностью вины Голунова.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что двух генералов полиции снимут с должности. Указ об увольнении начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина 13 июня подписал президент России Владимир Путин.

В Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Ивана Голунова.