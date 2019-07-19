В Кировском районе у мужчины похитили атрибуты для подводной охоты

Общий ущерб составил почти 60 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Общий ущерб составил почти 60 тысяч рублей. Фото: Pixabay

В четверг, 18 июля, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о пропаже лчиных вещей.

Сотрудникам полиции стало известно, что неизвестный злоумышленник в доме, который находится на одном из участков СНТ «Петроградское», сорвал навесной замок на входной двери, разбил окно и проник внутрь, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный злоумышленник совершил хищение из бытовки ружья для подводной охоты, ласт, маски для подводой охоты, ножа и подводного фонаря. Сумма причиненного ущерба составила почти 60 тысяч рублей.

По факту обращения проводится проверка, принимается решение о возубждении угловного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные избили 78-летнего дедушку и похитили 700 тысяч рублей.