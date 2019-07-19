Подозреваемых в поджоге Mercedes на Петроградке удалось задержать

Двое мужчин лишили 26-летнюю женщину любимого автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в ночь с 19 на 20 апреля на Малой Посадской – припаркованный рядом с жилым домом Mercedes-Benz загорелся. До приезда спецслужб он успел сгореть полностью, в ходе расследования удалось выяснить, что машина загорелась в результате поджога.

Сотрудники правоохранительных дел возбудили уголовное дело и принялись разыскивать злоумышленника. В итоге были задержаны два безработных мужчины, проживающих в Ленинградской области. Они спланировали все заранее, но что стало причиной порчи чужого имущества – не уточняется. Сейчас полицейские пытаются выяснить обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе у мужчины угнали ВАЗ с помощью перцового баллончика.