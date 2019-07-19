Во Фрунзенском районе у мужчины угнали ВАЗ с помощью перцового баллончика

Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

В результате конфликта мужчина обнаружил, что в замке зажигания отсутствуют ключи.

В четверг, 18 июля, в отделение полиции по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга поступило заявление от мужчины 1985 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Он рассказал, что у него с двумя неизвестными гражданами у дома 39 по Дунайскому проспекту произошел конфликт, в ходе которого в отношении него был применен перцовый баллончик. Когда потерпевший пришел в себя, он обнаружил пропажу ключей от автомобиля, которые находились в замке зажигания.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, напралвенная на выяснение обстоятестьв случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге водитель прокатил пешехода на капоте и сбросил в лужу.

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