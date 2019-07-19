В Петербурге водитель прокатил пешехода на капоте и сбросил в лужу

Инцидент произошел в четверг, 18 июля, в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Водитель иномарки протащил пешехода на капоте своего автомобиля некоторое расстояние. По данным регионального управления ГИБДД, дорожный конфликт произошел около 13:00 у дома 10 корпус 1 по Комендантскому проспекту.

Причиной конфликта было нарушение правил дорожного движения, в результате чего водитель «Kia» совершил наезд на 21-летнего пешехода и сбросил в лужу, а затем скрылся.

Мужчина был задержан. Им оказался 33-летний гражданин. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, которые присмотрены статьями КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением» и «Оставление в нарушение ПДД места ДТП».

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