Пенсионерка купила датчики за 16 тысяч рублей у мошенника

Вчера, 18 июля, около 23:00 часов вечера, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга обратилась гражданка в возрасте 84 лет.

Пенсионерка сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что по отношению к ней были применены противоправные действия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшей, она приобрела у неизвестного злоумышленника, который представился государственным инспектором пожарной службы, два датчика: якобы один от утечки газа, другой от задымления. Покупка обошлась женщине в 16 тысяч рублей.

После этого неизвестный скрылся. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту данного заявления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные избили 78-летнего дедушку и похитили 700 тысяч рублей.