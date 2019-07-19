В ДТП на Солидарности пострадали два человека

Пострадавшие получили травмы средней тяжести. Фото: https://vk.com/spb_today
Пострадавшие получили травмы средней тяжести. Фото: https://vk.com/spb_today

Стали известны подробности утренней аварии в Невском районе Петербурга.

Все случилось сегодня, 19 июля, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они писали, что на проспекте Солидарности не смогли поделить дорогу сразу три машины – маршрутка, такси и «Форд». Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщил подробности инцидента.

По предварительным данным, таксист не смог справиться с управлением автомобиля, из-за чего выехал на встречную полосу движения, врезавшись в маршрутку. Столкновение привело к тому, что общественный транспорт тоже оказался на встречке – в этот момент в него врезался «Форд». В результате пострадали два человека – оба сидели в такси и получили травмы средней тяжести.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на углу Индустриального и Революции образовался затор из-за сломанного светофора.

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В ДТП на Солидарности пострадали два человека
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