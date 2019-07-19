Детская площадка в ТК «Тетрис» не соответствует нормам

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку на наличие нарушений безопасности детских игровых площадок.

Установлено, что игровая площадка, которая находится в торговом комплексе «Тетрис» не отвечает нормам законодательства в сфере обеспечения безопасности детей при использовании площадок в ТРК.

Дело в том, что площадка находится на 4 этаже, однако по требованиях государственных стандартов они могут быть размещены не выше второго этажа, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор обратился в суд с иском о прекрщении эксплуатации индивидуальным предпринимателем данной игровой площдки. Суд удовлеторил тербования в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на углу Индустриального и Революции образовался затор из-за сломанного светофора.