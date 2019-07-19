В ДТП на Каменноостровском пострадала женщина

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Ее доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Подробностями аварии поделились в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось утром в пятницу на пересечении Кронверкского и Каменноостровского проспектов. Участниками ДТП стали два автомобиля. По предварительным данным, водитель «Хендая» при развороте столкнулся с «Фольксвагеном». В результате второй автомобиль отбросило в сторону ограждения подземного пешеходного перехода. Женщина, которая сидела за рулем «Жука», получила травмы и ей понадобилась скорая помощь. Ее уже доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. О других пострадавших пока не поступало никакой информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на Солидарности пострадали два человека. Сегодня утром там столкнулись три автомобиля.

дтп пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга планируют потратить 2,5 млрд рублей на «Безопасный ...
Петербуржец хранил в автомобиле 1,5 кг наркотиков
Петербурженке пришлось выплатить 64 штрафа за лихую езду и парковки
ОМОН ищет в «Народном» на Косыгина нелегалов
Петербуржец сбывал поддельные деньги в 9 торговых точках
В ДТП на Каменноостровском пострадала женщина
СМИ узнали стоимость кроссовок Владимира Путина
Детская площадка в ТК «Тетрис» не соответствует нормам