В ДТП на Каменноостровском пострадала женщина

Ее доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Подробностями аварии поделились в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось утром в пятницу на пересечении Кронверкского и Каменноостровского проспектов. Участниками ДТП стали два автомобиля. По предварительным данным, водитель «Хендая» при развороте столкнулся с «Фольксвагеном». В результате второй автомобиль отбросило в сторону ограждения подземного пешеходного перехода. Женщина, которая сидела за рулем «Жука», получила травмы и ей понадобилась скорая помощь. Ее уже доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. О других пострадавших пока не поступало никакой информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на Солидарности пострадали два человека. Сегодня утром там столкнулись три автомобиля.