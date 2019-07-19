ОМОН ищет в «Народном» на Косыгина нелегалов

Некоторые сотрудники убежали с рабочего места после прихода нежданных гостей.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Силовики нагрянули в магазин в Красногвардейском районе Петербурга неожиданно, что заставило нервничать некоторых работников. Издание «Фонтанка», цитируя сообщение ведомства, уверяет, что ОМОН так напугал некоторых, что люди разбежались врассыпную при виде людей в форме.

Уточняется, что у «Народного» стояло несколько автомобилей полиции, автобус и автозак. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу подтвердили, что хотели проверить – насколько законно работают некоторые сотрудники. Пока непонятно, чем кончилось дело.

Напоминаем, что огромное количество мигрантов были задержаны в мае после проверок на рынке на улице Салова. Тогда в суд поступило более 200 материалов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мигранты делали самогон в промзоне на Салова. Произведенный алкоголь маскировали под водку известных марок.