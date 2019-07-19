ОМОН ищет в «Народном» на Косыгина нелегалов

ОМОН разыскивает нелегалов. Фото: Pixabay
ОМОН разыскивает нелегалов. Фото: Pixabay

Некоторые сотрудники убежали с рабочего места после прихода нежданных гостей.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Силовики нагрянули в магазин в Красногвардейском районе Петербурга неожиданно, что заставило нервничать некоторых работников. Издание «Фонтанка», цитируя сообщение ведомства, уверяет, что ОМОН так напугал некоторых, что люди разбежались врассыпную при виде людей в форме.

Уточняется, что у «Народного» стояло несколько автомобилей полиции, автобус и автозак. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу подтвердили, что хотели проверить – насколько законно работают некоторые сотрудники. Пока непонятно, чем кончилось дело.

Напоминаем, что огромное количество мигрантов были задержаны в мае после проверок на рынке на улице Салова. Тогда в суд поступило более 200 материалов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мигранты делали самогон в промзоне на Салова. Произведенный алкоголь маскировали под водку известных марок.

мигранты народный омон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга планируют потратить 2,5 млрд рублей на «Безопасный ...
Петербуржец хранил в автомобиле 1,5 кг наркотиков
Петербурженке пришлось выплатить 64 штрафа за лихую езду и парковки
ОМОН ищет в «Народном» на Косыгина нелегалов
Петербуржец сбывал поддельные деньги в 9 торговых точках
В ДТП на Каменноостровском пострадала женщина
СМИ узнали стоимость кроссовок Владимира Путина
Детская площадка в ТК «Тетрис» не соответствует нормам