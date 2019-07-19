Петербурженке пришлось выплатить 64 штрафа за лихую езду и парковки

Женщина захотела продать автомобиль, но ей не позволили сделать это, пока она не рассчиталась с ГИБДД.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе УФССП России по Санкт-Петербургу. Жительница Пушкина, 28-летняя любительница лихой езды и парковки в неположенных местах, накопила штрафов почти на 70 тысяч рублей. Она не спешила оплачивать их, пока судебный пристав не вынес постановление о запрете регистрационных действия на машину злостной нарушительницы. Петербурженка думала, что сможет продать автомобиль, но и этого ей не удалось сделать. В итоге она отправилась в банк, расплатилась с ГИБДД и смогла избавиться от машины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «зайцам» на платных дорогах грозит штраф до 10 тысяч рублей. По информации Автодора, только с 17 по 23 мая 161 водитель пытался проехать бесплатно. В 120 случаях автомобилисту удалось скрыться.