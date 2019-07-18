«Зайцам» на платных дорогах грозит штраф до 10 тысяч рублей

Штраф при повторном нарушении составит 10 тыс. Фото: instagram.com/zsd_mss
Штраф при повторном нарушении составит 10 тыс. Фото: instagram.com/zsd_mss

Штрафы от 2,5 до 10 тыс. рублей планируют ввести в России за неоплаченную езду по платным дорогам. Соответствующий законопроект поступил на согласование в правительство.

Разработкой инициативы занималось Министерство транспорта. Санкции будут применяться в тех случаях, когда водитель при проезде пункта взимания платы сломал шлагбаум или не оплатил проезд в системе freeflow.

Постановление о выплате штрафа водители будут получать в течение пяти дней с момента нарушения, пишет «Коммерсантъ». Штраф для автовладельца составит 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушение — 10 тыс. рублей.

В случае, если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, платить придется водителю авто.

По информации Автодора, только с 17 по 23 мая 161 водитель пытался проехать бесплатно. В 120 случаях автомобилисту удалось скрыться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скорость движения электросамокатов по тротуарам предлагают ограничить до 10-15 км/ч.

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