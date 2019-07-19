Петербуржец подозревается в убийстве своего знакомого

Расследование продолжается. Фото: СК РФ по Ленобласти
Расследование продолжается. Фото: СК РФ по Ленобласти

Обвиняемый в ночь с 18 на 19 июля этого года находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он пребывал в квартире одного из домов по улице Лужской, где у него возник конфликт со своим знакомым 1972 года рождения. В результате подозреваемый ударил его ножом в грудь, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Следственный отдел по Калининском району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ.

Сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина 1978 года рождения, который подозреваемся в совершении данного преступления. В адрес него предъявлено обвинение, принимается решение об избрании меры пресечения.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец хранил в автомобиле 1,5 кг наркотиков.

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