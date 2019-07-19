Петербуржец хранил в автомобиле 1,5 кг наркотиков

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по делу, возбужденного по части 3 статьи 228 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который обвиняется в приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По версии следствия, подозреваемый незаконно хранил в своем автомобиле марки «Вольво», после — при себе наркотическое средства массой 1,5 килограмма.

Незаконная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики были обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело передано в Невский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Санкт-Петербурга сбывал поддельные деньги в девяти торговых точках.