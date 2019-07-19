Петербуржец сбывал поддельные деньги в 9 торговых точках

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли несколько эпизодов сбыта поддельных денежных средств.

Установлено, что на счету подозреваемого порядка десяти эпизодов преступлений. В начале июля этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 23-летнего мужчину.

Он подозревается в том, что посредством теневого пространство Интернета приобретал поддельные купюры Центрального Банка России. Затем подозреваемый организовал их сбыт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент причастность к сбыту поддельных денег в 9 торговых точках подозреваемого установлена. Он оплачивал продукты питания в магазинах Приморского района.

Таким образом он получил доход в размере 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Расследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция проводит проверку по факту стрельбы в Выборгском районе.