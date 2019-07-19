Полиция проводит проверку по факту стрельбы в Выборгском районе

Сегодня, 19 июля, у дома 12/1 по улице Хошимина произошел вооруженный конфликт.

Сотрудникам полиции сообщил о случившемся очевидиц. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, конфликт между мужчиной 1989 года рождения и его знакомым 1985 года рождения начался словесно, затем перерос в угрозы и попытки применить физическую силу.

После этого один из участников конфликта совершил предупредительный выстрел из пневматического пистолета в воздух, затем два в сторону оппонента, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевший был госпитализирован в ранением головы и кисти. Стрелявший скрылся. Полиция проводит проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Фрунзенском районе у мужчины угнали ВАЗ с помощью перцового баллончика.