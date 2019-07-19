СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подлодок. Фото: pixabay.com

По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подлодок. Фото: pixabay.com

Им может быть петербургская компания «Ригель».

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». В материале говорится, что «Ригель», сотрудничая с «Малахитом», мог разрабатывать и испытывать литий-ионных аккумуляторных батарей для глубоководных аппаратов. По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике». Пока что ни одна из компаний не подтвердила данные, предоставленные СМИ.

Напоминаем, что по предварительным данным, причиной пожара на подлодке стало возгорание аккумулятора. Инцидент случился 1 июля, сразу 14 человек погибли. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экипаж “Лошарика” похоронили рядом с мемориалом подлодке “Курск”. Тела погибших в Баренцевом море похоронили на Серафимовском кладбище Петербурга утром в субботу 6 июля.