Бизнесмен Бурдинский получил условный срок вместо реального

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Судья Куйбышевского районного суда назначил наказание Игорю Бурдинскому в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Обвинение требовало отнестись к нему суровее – семь лет колонии и выплаты 500 тысяч рублей.

Изначально Бурдинского обвиняли сразу по двум статьям – в мошенничестве и уклонении от погашения кредита. В результате его признали виновным только части 4 статьи 159 УК РФ.

Бизнесмен отрицал свою вину сразу по трех статьям 177 и части 4 статьи 159. В итоге он получил условный срок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд продлил арест Оганесяна до 2020 года. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян останется под стражей до 10 января 2020 года. К такому решению пришел Куйбышевский районный суд.