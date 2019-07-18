Суд продлил арест Оганесяна до 2020 года

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян останется под стражей до 10 января 2020 года. К такому решению пришел Куйбышевский районный суд.

Оганесян просил изменить меру пресечения на домашний арест, но просьба осталась без удовлетворения.

Другой фигурант дела Василий Сливкин решением суда останется под домашним арестом до 10 января, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Помимо этого, суд вынес постановление о назначении предварительного слушания по делу Оганесяна и еще восьми фигурантах. Предварительное судебное заседание назначено по ходатайству подсудимых.

Напомним, Марат Оганесян прибывает в СИЗО с ноября 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве и получении взяток при строительстве «Газром Арены». По версии следствия, экс-вице-губернатор вступил в сговор с «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» и похитил не менее 28 млн рублей.