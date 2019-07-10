Суд принял уголовное дело Оганесяна о хищениях на “Газпром-арене”

Бывший вице-губернатор Петербурга получил около 28 млн рублей при строительстве.

В Куйбышевском суде приняли дело в отношении Марата Оганесяна и еще восьми фигурантах. Бывшего вице-губернатора и его пособников обвиняют в мошенничестве и взяточничестве при ходе строительства стадиона, который позже получил название «Газпром-арена».

Пока что над делом не начали работать, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 10 июля. Год назад 13 июля 2018 года суд вернул дело Оганесяна прокурору из-за нарушений процесса. Фигуранты дела якобы похитили свыше 50 млн, Оганесян получил больше половины — около 28 млн. Сам вице-губернатор тогда признавал свою вину целиком.

Стадион на Крестовском острове Петербурга взялись строить в 2007 году, и хотели закончить за 2 года, но завершили лишь в 2017-ом. На него планировали потратить 6,7 млрд рублей, но стоимость поднималась до 43 млрд. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Контрольно-счетная палата планирует только осенью провести подсчеты и выяснить, сколько стоила “Газпром-арена” на самом деле.