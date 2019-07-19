Петербуржца осудят за домашнюю нарколабораторию на Пулковской

За производство не менее 3 кг наркотической смеси химик может получить до 10 лет тюрьмы.

Дело в отношении петербуржца, которого обвиняют в производстве наркотиков на дому, отправляют в суд, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 19 июля.

Мужчину задержали в апреле 2019 года, следствие выяснило, что он занимался производством наркотических веществ в своей квартире на Пулковской улице Санкт-Петербурга. Он устроил у себя дома настоящую лабораторию: закупил реактивы, оборудование и кустарным способом сделал не менее 3 кг наркотической смеси. Всю лабораторию уже уничтожили, передают в прокуратуре Петербурга.

Делом займется суд Московского района Петербурга. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 26-летнего химика задержали на Пулковском шоссе, мужчина продавал вещества за биткойны.