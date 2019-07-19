Ответный матч сборной России с Бельгией пройдет в Петербурге

Первую встречу в Брюсселе россияне уже проиграли со счетом 3:1.

Сборная России встретится с командой Бельгии на “Газпром арене” Санкт-Петербурга в ответном матче отборочного турнира Евро-2020. Матч назначен на 16 ноября в 20:00, сообщила канал сборной в Twitter 19 июля.

Россия уже проиграла первую встречу в Брюсселе со счетом 3:1. При этом российская команда стоит на втором месте в группе I с тремя победами и одним поражением — как раз от Бельгии. Сами бельгийцы держат первое место. В группу попали Казахстан, Шотландия, Кипр и Сан-Марино.

Не стоит забывать, что сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира по футболу -2018, который как раз проходил в России, причем это стало ее лучшим результатом за всю историю участия в турнире. На чемпионатах Европы ей не слишком везет: ее лучший результат — попадание в финал — регистрировали в 1980 году. В 2016 году в Франции она дошла до четверть-финала, но до этого три года не могла пройти квалификацию.

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