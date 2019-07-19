Школьник сбил пенсионерку в Киришах, стоило отцу отойти от машины

Ford остановила Toyota, а пожилую женщину доставили в больницу с переломами.

Школьник сбил пенсионерку задним ходом и врезался в припаркованную Toyota в Киришах. Пожилую женщину с переломами доставили в больницу.

ДТП произошло на ул. Декабристов Бестужевых в пятницу вечером 19 июля, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что владелец машины завел машину и вышел из нее. В это время его сын 2007 года рождения (11-12 лет) залез за руль, включил передачу и поехал назад. На пути Ford оказалась 66-летняя женщина и машина Toyota.

Состояние пострадавшей оценивают как средне-тяжелое. В четверг 18 июля в Ленобласти произошло 64 ДТП, пострадало пять человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурга Ford смял BMW в Калининском районе, пострадал человек.