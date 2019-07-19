Ford смял BMW на Науки, пострадал пассажир

Ford смял BMW на Науки, пострадал пассажир
BMW совершал левый поворот. Фото: https://vk.com/dorinspb

Несмотря на тяжесть повреждений немецкой иномарки, пострадавшего достали без спасателей.

В Калининском районе Петербурга Ford помял BMW. В результате ДТП пострадал пассажир немецкой иномарки.

Авария произошла на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых Санкт-Петербурга в пятницу вечером 19 июля, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. BMW поворачивал налево с Науки, а Ford Mondeo ехал по проспекту от Веденеева и смял “немцу” бок.

Фото: https://vk.com/dorinspb

После аварии на место приехали две машины “Скорой помощи”, сообщают очевидцы в социальных сетях, но несмотря на тяжесть повреждений BMW, пострадавшего пассажира удалось достать без привлечения спасателей МЧС Петербурга. По предварительной информации, он не пристегнулся, сидя спереди. Сейчас его отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на Каменноостровском пострадала женщина.

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