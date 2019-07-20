Газификация в Ленобласти пробуксовывает

По объектам газификации, построенным в Ленобласти в 2006-2018 годах, обязательства по подготовке потребителей выполнены на 79%.

Причина этого в отсутствии свободной пропускной способности газотранспортной системы. Эту проблему обсудили вчера на совещании губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Дрозденко призвал «Газпром» активнее бороться с технологическими ограничениями и поручил областному комитету по ТЭК бодрее привлекать инвесторов к заключению концессионных соглашений для перевода котельных на газ.

Кроме того, на совещании обсуждалось строительство отводов газопровода к Приозерску, поселку Рассвет в Лодейнопольском районе и поселку Подборовье в Бокситогорском районе, а также газораспределительных станций в Усть-Луге и Всеволожском районе. Была затронута и тема долгов за газ. Просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций Ленобласти снизилась по сравнению с прошлым годом на 40%, до 257 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2019 году Ленобласть потратит на газификацию региона 840 млн рублей