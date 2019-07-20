Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

В пятницу вечером злоумышленники взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона и вдоволь там поразвлеклись.

В официальных аккаунтах британского полицейского ведомства хакеры разместили шуточные новости и разнообразные фейковые заявления, перемежающиеся с оскорбительными высказываниями в адрес полиции, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Скотлент-Ярда Рой Смит написал в своем Twitter, что полиция работает над удалением сообщений и обеспечением безопасности учетных записей. Он призвал граждан игнорировать любые твиты, пока полиция Лондона не убедится, что контроль над интернет-ресурсами восстановлен.

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