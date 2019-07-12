Из Петербурга в Лондон можно будет долететь за 2 тысячи рублей

Полет от Петербурга до Лондона занимает около 3,5 часов. Фото: pixabay.com

Полет от Петербурга до Лондона занимает около 3,5 часов. Фото: pixabay.com

Ежедневные полеты из Пулково лоукостера Wizz Air стартуют в октябре.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга откроют прямые рейсы до Лондона, столицы Великобритании. Ежедневные полеты возьмет на себя лоукостер Wizz Air.

Первый рейс намечен на 1 октября, сообщили Gazeta.SPb в Пулково 12 июля. Раньше компания обеспечивала в Петербурге сообщение только с Будапештом, но теперь намерена расширять список маршрутов.

Стоимость билетов в одну сторону будет стартовать от 30 евро — то есть по курсу на 12 июля 2 129 рублей. Время самолета Wizz Air в пути не уточняется, но обычно рейс из Петербурга в Лондон занимает около 3,5 часов.

Wizz Air – венгерская компания, возникла в 2003 году, размер флота составляет 104 воздушных судна и в ближайшее время это число хотят увеличить.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что авиакомпания S7 составила гид по творческому Петербургу.