Из Петербурга в Лондон можно будет долететь за 2 тысячи рублей

Ежедневные полеты из Пулково лоукостера Wizz Air стартуют в октябре.
В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга откроют прямые рейсы до Лондона, столицы Великобритании. Ежедневные полеты возьмет на себя лоукостер Wizz Air.
Первый рейс намечен на 1 октября, сообщили Gazeta.SPb в Пулково 12 июля. Раньше компания обеспечивала в Петербурге сообщение только с Будапештом, но теперь намерена расширять список маршрутов.
Стоимость билетов в одну сторону будет стартовать от 30 евро — то есть по курсу на 12 июля 2 129 рублей. Время самолета Wizz Air в пути не уточняется, но обычно рейс из Петербурга в Лондон занимает около 3,5 часов.
Wizz Air – венгерская компания, возникла в 2003 году, размер флота составляет 104 воздушных судна и в ближайшее время это число хотят увеличить.
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