S7 составила гид по творческому Петербургу

Авикомпания S7 представила гид по творческим местам Петербурга. Подборку составила instagram-блогер Валерия Соколова.

В гид вошли арт-пространства, креативные кластеры, локальные общепиты и шоурумы. Именно эти места, как отметили в авиакомпании, создают душевную петербургскую культуру, за которой едут со всей России.

Список открыл недавно заработавший Василеостровский рынок. В путеводитель также попали как известные Севкабель порт, парк «Новая Голландия» и шоу-пространство «Ленинград центр», так и менее предсказуемые студия керамики Basa Space, шоурум растений Antas и кафе Grun.

Ознакомиться с полным списком можно на сайте авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург занял второе место в рейтинге «шоколадных» городов России. Возглавила список Самара — именно оттуда, по мнению респондентов, можно привести самый вкусный шоколад.