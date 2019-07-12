S7 составила гид по творческому Петербургу

Шоурум растений Antas. Фото: S7
Шоурум растений Antas. Фото: S7

Авикомпания S7 представила гид по творческим местам Петербурга. Подборку составила instagram-блогер Валерия Соколова.

В гид вошли арт-пространства, креативные кластеры, локальные общепиты и шоурумы. Именно эти места, как отметили в авиакомпании, создают душевную петербургскую культуру, за которой едут со всей России.

Список открыл недавно заработавший Василеостровский рынок. В путеводитель также попали как известные Севкабель порт, парк «Новая Голландия» и шоу-пространство «Ленинград центр», так и менее предсказуемые студия керамики Basa Space, шоурум растений Antas и кафе Grun.

Ознакомиться с полным списком можно на сайте авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург занял второе место в рейтинге «шоколадных» городов России. Возглавила список Самара — именно оттуда, по мнению респондентов, можно привести самый вкусный шоколад.

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