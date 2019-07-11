Петербург занял второе место в рейтинге «шоколадных» столиц России

Представителями российского сервиса бронирования жилья для отдыха tvil.ru составлен рейтинг на основе опроса, который проводился в социальных сетях.

Исследование приурочено ко Всемирному Дню шоколада, который отмечается сегодня, 11 июля. В опросе пользователям предлагалось выбрать город, из которого можно привезти самый вкусный шоколад.

По мнению туристов, шоколад — это один из лучших и вкусных сувениров, которые можно привезти из отпуска. Первое место в рейтинге «шоколадных» столиц России заняла Самара. За этот город проголосовало 29% опрошенных.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, который отстал всего на три процента и набрал 26% голосов пользователей. В тройку также вошла Москва с 24% голосов. На четвертом и пятом местях стоят Пермь (13%) и Екатеринбург (5%) соответственно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что назван топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира.