Назван топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира

Совокупный доход знаменитостей, которые попали в рейтинг, составил $6,3 млрд.

Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Лидером стала американская певица Тейлор Свифт, годовой доход которой оценивается в $185 млн. В прошлом году она заняла 21 строчку в подобном рейтинге.

Итак, первое место рейтинга заняла певица Тейлор Свифт — $185 млн.

Второе место заняла модель Кайли Дженнер — $170 млн.

На третьей строчке находится Канье Уэст — $150 млн.

Футболист Лионель Месси на четвертом месте — $127 млн.

А на пятом месте расположился певец Эд Ширан — $110 млн.

Также в первой десятке звезд с самым высоким доходом оказались футболисты Криштиану Роналду — $109 млн и Неймар — $105 млн, рок-группа The Eagles — $100 млн, писатель и телеведущий Фил Макгроу — $95 млн, а также боксер Сауль Альварес — $94 млн.

Двадцатку богатейших знаменитостей замыкает рэпер Jay-Z , чей доход оценивается в$81 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов возглавил медиарейтинг глав регионов России в июне.