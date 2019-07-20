Из 200 мигрантов 85 оказались нелегалами

Из 200 мигрантов 85 оказались нелегалами
Сейчас из 2 млн работающих в Петербурге полмиллиона — это мигранты, в основном выходцы из стран СНГ. Фото: wikipedia.org
Сотрудники полиции провели профилактический рейд по двум общежитиям и двум магазинам. Они обнаружили там 85 нелегальных мигрантов.
В пятницу сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с ОМОН ГУ Росгвардии провели рейд под названием «Нелегал». Были проверены два общежития в Центральном районе и два магазина, расположенных на пр. Косыгина и ул. Хошимина.
В ходе рейда среди 200 иностранных граждан обнаружились 85 нелегальных мигрантов, нарушивших правила въезда в Россию и незаконное работающие на ее территории, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Они привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 19.27 КоАП. Ряд материалов готовится для передачи в суд для принятия решения о выдворении правонарушителей за пределы страны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на севере города гоняли уличных торговцев

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