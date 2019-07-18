На севере города гоняли уличных торговцев

Число проведенных с начала года рейдов против уличной торговли приближается к 100. Фото: ККИ

Число проведенных с начала года рейдов против уличной торговли приближается к 100. Фото: ККИ

Вчера на севере города прошел рейд против уличной нелегальной торговли. Были очищены 22 участка вокруг станций метро «Парнас», «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения».

Это был один из рейдов комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые проводятся регулярно. На этот раз было составлено 20 административных протоколов, 16 из них – за торговлю в неустановленных местах, еще четыре — за самовольную установку и перемещение элемента благоустройства. Сотрудники Центра повышения эффективности использования госимущества демонтировали четыре прилавка и один киоск. У торговцев изъяты 16 весов, 13 столов, 15 зонтов, две палатки, два холодильника и металлическая тележка.

ККИ утверждает, что в первую очередь руководствуется мнением граждан. С наступлением лета, говорится в сообщении комитета, к ним обращается все больше петербуржцев, недовольных засильем уличной торговли в людных местах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что подобный рейд прошел на Богатырском проспекте во вторник