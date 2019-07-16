В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной торговлей

Сотрудники комитета по вопросам законности провели рейд по борьбе с несанкционированной торговлей. У нелегальных предпринимателей изъяли прилавки и ларьки.

В ходе рейда были ликвидированы точки с фруктами на Богатырском проспекте и проспекте Королева, сообщает piter.tv. Виновных привлекли к административной ответственности. Объекты торговли у предпринимателей были изъяты.

«Подобные торговые объекты уродуют внешний вид улиц нашего города. Кроме того, велик риск приобретения у незаконных торговцев некачественных, а иногда и опасных товаров», — отметила глава комитета Ольга Аришина.

К работе по борьбе с незаконной торговлей привлекают Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы.

Всего с начала года в Петербурге было проведено 93 рейда, освобождено от незаконных торговых объектов 139 участков и составлено 158 протоколов об административных нарушениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге напали на активиста-борца с незаконной торговлей.