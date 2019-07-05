Подозреваемого в нападении на борца с незаконной торговлей задержали

В Петербурге задержали 33-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в нападении на борца с незаконной торговлей в Невском районе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отдел полиции Невского района 2 июля поступило сообщение о драке между продавцом и борцом с незаконной торговлей, который вел видеосъемку. Инцидент произошел по улице Колонтай недалеко от станции метро «Проспект Большевиков».

Как сообщала Gazeta.SPb ранее, потасовка произошла, когда активисты пришли бороться с незаконной торговлей у метро. У одного из защитников прилавков в руках был нож. По словам очевидцев, он напал на активиста — сначала размахивал кулаками, а затем достал нож.

В соцсетях разместили видео с места происшествия.