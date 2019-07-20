На Алтайской из-под земли бьет кипяток

Фонтан горячей воды затрудняет передвижение автомобилей и пешеходов.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщают очевидцы, которые поделились снимками в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, трубу на Алтайской улице прорвало чуть больше часа назад. Петербуржцы не рассказали, прибыли ли на место происшествия спецслужбы и пытаются ли они решить проблему.

Судя по снимкам, дорога уходит под воду – человек, который рискнет пройтись по ней, может получить серьезные ожоги, так что лучше воздержаться. Также есть вероятность, что на асфальте образуются ямы и могут пострадать не только люди, но и их автомобили. Один из них как раз припаркован у «фонтана».

«Пора открывать санаторный курорт «Алтайская здравница»»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания.