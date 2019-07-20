Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Если пиво перестанет считаться алкогольной продукцией, им можно будет торговать без ограничений. Фото: pixabay.com

Если пиво перестанет считаться алкогольной продукцией, им можно будет торговать без ограничений. Фото: pixabay.com

Пиву предложено вернуть пиву самостоятельный статус, выведя его из-под регулирования алкогольных напитков. Это позволит смягчить правила розничной торговли напитком.

Такая инициатива содержится в разработанном министерством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, сообщает РБК. Документ будет направлен на согласования в профильные ведомства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что целью стратегии ставилось создание комфортной потребительской среды,сохранение баланса между торговыми сетями и малым бизнесом, устранение административных и бюрократических барьеров.

Сейчас на розничную продажу пива распространяются все те же ограничения, что и на другой алкоголь. Его нельзя продавать по ночам и через интернет, а торговые точки должны быть оснащены специальным оборудованием.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, Медведев выступил за вкусное пиво на футбольных матчах