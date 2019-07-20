Полицейские задержали подозреваемого в разбое на Ветеранов

Молодой человек обвиняется в нападении на салон связи.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось еще 18 июля в Кировском районе на проспекте Ветеранов в салоне связи. На молодого сотрудника магазина напал неизвестный – он угрожал 22-летнему продавцу ножницами и требовал отдать ему все деньги из кассы. Обстоятельства обернулись против грабителя, и ему пришлось покинуть место преступления ни с чем.

Уже сейчас подозреваемый в разбое задержан – им оказался 23-летний студент. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что в этот же день в Невском районе какие-то грабители также наведались в магазин на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “работник” электросбытовой компании ограбил пенсионерку.